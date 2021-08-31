الإرياني: استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي جريمة حرب

محررو المناطق:

وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأعمال الإرهابية لمليشيات الحوثي واستهدافها لمطار أبها الدولي بأنها تعد من جرائم الحرب.

وقال الإرياني في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، إن استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي بهجومين منفصلين، باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين «مصنعة في إيران» جريمة حرب، تؤكد من جديد مضيها في التصعيد العسكري بايعاز وتخطيط وتسليح ايراني، ومساعيها لتقويض جهود ودعوات التهدئة، وموقفها الحقيقي من دعوات السلام.

وأضاف وزير الإعلام اليمني أن الهجوم الغادر الذي أسفر عن وقوع 8 إصابات بين المدنيين وتضرر طائرة مدنية، وعرض حياة الآلاف من رواد المطار المدني من مختلف الجنسيات للخطر، يؤكد من جديد أن مليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن«القاعدة وداعش»، وأنه لا خيار سوى الحسم العسكري لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكد الإرياني أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بإدانة هذه الجريمة، وممارسة الضغط على نظام طهران وأداته المتمثلة في «مليشيا الحوثي» لوقف أنشطتهم الإرهابية التي تستهدف الأعيان المدنية وأرواح المدنيين الأبرياء وتزعزع أمن واستقرار المنطقة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق بأنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).