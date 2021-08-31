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مجلس الوزراء يؤكد الالتزام بدعم استقرار العراق والوقوف بجانبها نحو مستقبل مشرق 
خادم الحرمين الشريفين خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء
http://almnatiq.net/?p=1019904
المناطق - واس:

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» من التأكيد على الالتزام بدعم واستقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة، والوقوف إلى جانبها نحو مستقبل مشرق وواعد، بما يتناسب مع مكانتها العربية والإقليمية والدولية، والاستمرار بالتعاون والتنسيق مع الدول في المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب الذي يهدد العالم، وكذا رفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية.

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