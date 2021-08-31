احدث الأخبار

بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته
أهم الاخبار
 مجلس الوزراء يشيد بأكبر إطلاق تقني في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 المملكة تدين الهجوم الإرهابي على مطار حامد كرزاي في أفغانستان
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يؤكد الالتزام بدعم استقرار العراق والوقوف بجانبها نحو مستقبل مشرق 
أبرز المواد
 الإرياني: استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي جريمة حرب
أهم الاخبار
 أبرزها إحداث وظائف جديدة بالمملكة.. مجلس الوزراء يصدر 15 قرارًا جديدًا
أبرز المواد
 ردًا على الهجوم الحوثي.. مجلس الوزراء يعلن اتخاذ إجراءات لحماية الأعيان المدنية والمدنيين
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعرب عن أمله في عودة العلاقات بين المغرب والجزائر
أهم الاخبار
 برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يعقد جلسته ويوافق على عدة قرارات
أبرز المواد
 الأهلي يتلقى ضربة موجعة من «فيفا» بسبب فلادان وجروس
أبرز المواد
 التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس وتوضح الاستثناءات
أبرز المواد
 التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء
أهم الاخبار
عاجل

أبرزها إحداث وظائف جديدة بالمملكة.. مجلس الوزراء يصدر 15 قرارًا جديدًا

عاجل

التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس وتوضح الاستثناءات

بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته

بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته

أهم الاخبار
مجلس الوزراء يشيد بأكبر إطلاق تقني في الشرق الأوسط

مجلس الوزراء يشيد بأكبر إطلاق تقني في الشرق الأوسط

أبرز المواد
المملكة تدين الهجوم الإرهابي على مطار حامد كرزاي في أفغانستان

المملكة تدين الهجوم الإرهابي على مطار حامد كرزاي في أفغانستان

أبرز المواد
مجلس الوزراء يؤكد الالتزام بدعم استقرار العراق والوقوف بجانبها نحو مستقبل مشرق 

مجلس الوزراء يؤكد الالتزام بدعم استقرار العراق والوقوف بجانبها نحو مستقبل مشرق 

أبرز المواد

بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته

بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته
السفارة الأمريكية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1019929
المناطق - الرياض:

أدانت السفارة الأمريكية في السعودية الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشبات الحوثي على مطار أبها الدولي.

ودعت السفارة الأمريكية في بيان لها، مليشيات الحوثي إلى وقف العنف والمشاركة البناءة مع المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

وشددت على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

وكان التحالف العربي قد أعلن عن سقوط 8 مصابين وتضرر طائرة مدنية، جراء هجوم لمليشيات الحوثي على مطار أبها بالمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق بأنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة «مفخخة».

روابط ذات صلة

التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء

التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء
مقتل 23 من مليشيات الحوثي غربي مأرب

مقتل 23 من مليشيات الحوثي غربي مأرب
«التعاون الإسلامي» تدين هجوم «العند» وتطالب بوقف تزويد ميليشيا الحوثي بالسلاح

«التعاون الإسلامي» تدين هجوم «العند» وتطالب بوقف تزويد ميليشيا الحوثي بالسلاح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*