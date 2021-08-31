بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته

المناطق - الرياض:

أدانت السفارة الأمريكية في السعودية الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشبات الحوثي على مطار أبها الدولي.

ودعت السفارة الأمريكية في بيان لها، مليشيات الحوثي إلى وقف العنف والمشاركة البناءة مع المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

وشددت على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

وكان التحالف العربي قد أعلن عن سقوط 8 مصابين وتضرر طائرة مدنية، جراء هجوم لمليشيات الحوثي على مطار أبها بالمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق بأنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة «مفخخة».