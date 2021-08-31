انتهاك واضح للقانون الدولي.. البحرين تدين هجمات الحوثي الإرهابية على مطار أبها

المناطق - وكالات:

أدانت مملكة البحرين الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، واستنكرت بشدة إطلاق طائرتين مسيرتين تجاه مطار مدني، مما يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين المسيرتين وتدميرهما.