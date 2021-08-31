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انتهاك واضح للقانون الدولي.. البحرين تدين هجمات الحوثي الإرهابية على مطار أبها

انتهاك واضح للقانون الدولي.. البحرين تدين هجمات الحوثي الإرهابية على مطار أبها
وزراة الخارجية البحرينية
http://almnatiq.net/?p=1019945
المناطق - وكالات:
أدانت مملكة البحرين الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، واستنكرت بشدة إطلاق طائرتين مسيرتين تجاه مطار مدني، مما يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين المسيرتين وتدميرهما.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لجهود المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير للتصدي للأعمال والمحاولات العدائية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأراضي السعودية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية

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