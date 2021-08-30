«الشؤون الإسلامية»: لم نغلق أي مسجد خلال 4 أيام لعدم رصد أي إصابة بكورونا

محررو المناطق:

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية، عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية لعدم رصد أي حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين.

وأشادت الوزارة في بيان لها بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وفي سياق آخر وجّه وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد المساندة لها في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 26 / 1 / 1443هـ للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر.