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الصحة: إعطاء 37 مليون جرعة من لقاح كورونا بالمملكة حتى الآن

الصحة: إعطاء 37 مليون جرعة من لقاح كورونا بالمملكة حتى الآن
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1019947
المناطق - الرياض:

كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن آخر إحصائيات التطعيم في كافة مناطق المملكة، حيث أكدت إعطاء أكثر من 37 مليون جرعة من لقاح كورونا «كوفيد-19» حتى الآن عبر أكثر من «587» موقع للتطعيم.

إعطاء أكثر من 37 مليون جرعة من لقاح كورونا

ودعت الوزارة إلى ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن متحورات كورونا سريعة الانتشار وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (224) حالة مؤكدة وتعافي(338) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3054) حالة منها (907) حالات حرجة.

وأكدت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (544449) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (532850) حالة, فيما تم تسجيل (6) حالات وفاة ليصل الإجمالي (8545) حالة.

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