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بعد منع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة.. تعرف على حالة الاستثناء الوحيدة من القرار

بعد منع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة.. تعرف على حالة الاستثناء الوحيدة من القرار
منع الجوال في المدرسة نهائيًا
http://almnatiq.net/?p=1019963
محررو المناطق:

قررت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، منع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة، وذلك تزامنًا مع العودة الحضورية للطلاب إلى المدارس.

وألزم القرار إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميًا في موقع «توكلنا ويب» من خلال خدمة «نتعلّم بحذر»، وأن يقدّم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي؛ نسخةً مطبوعةً من الحالة في نظام «توكلنا»، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة.

وشمل القرار حالة استثناء واحدة، حيث نص على أنه: «يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة؛ على أن يُحفظ لدى إدارة المدرسة».

وأكدت الوزارة على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء الأمور وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتًا كونه مخالفة نظامية، والتقيّد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تُعنى بذلك؛ وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات .

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