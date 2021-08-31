«التحالف» ينشر فيديو لآثار الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

محررو المناطق:

عرضت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو لإحباط التحالف العربي، لمحاولة المليشيات الحوثية الثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت اللقطات صورًا من إسقاط وتدمير الطائرة المفخخة التي أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة، وتحديدًا على مطار أبها الدولي، وكذلك آثار إحباط الهجوم الحوثي على المطار.

وكان التحالف العربي قد أعلن عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار، وتضرر طائرة مدنية، جراء هجوم لمليشيات الحوثي على مطار أبها بالمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق بأنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة «مفخخة».