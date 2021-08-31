احدث الأخبار

«التحالف» ينشر فيديو لآثار الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي
فيديو المناطق
 وزير الشؤون الإسلامية: خطبة الجمعة القادمة حول «تعليق التمائم»
أهم الاخبار
 «السجن عامين وغرامة نصف مليون ريال».. النيابة العامة تحذر من التعدي على الخطوط الحديدية
أهم الاخبار
 الصحة: إعطاء 37 مليون جرعة من لقاح كورونا بالمملكة حتى الآن
أبرز المواد
 «الشؤون الإسلامية»: لم نغلق أي مسجد خلال 4 أيام لعدم رصد أي إصابة بكورونا
محليات
 انتهاك واضح للقانون الدولي.. البحرين تدين هجمات الحوثي الإرهابية على مطار أبها
أهم الاخبار
 إحالة 250 شخصًا للنيابة العامة.. والسوق المالية: أفصحوا عن بيانات داخلية للشركات
أهم الاخبار
 وزارة التعليم: السماح للمعلمين في الخارج بتقديم الدروس عن بُعد
أبرز المواد
 بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته
أهم الاخبار
 مجلس الوزراء يشيد بأكبر إطلاق تقني في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 المملكة تدين الهجوم الإرهابي على مطار حامد كرزاي في أفغانستان
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يؤكد الالتزام بدعم استقرار العراق والوقوف بجانبها نحو مستقبل مشرق 
أبرز المواد
عاجل

أبرزها إحداث وظائف جديدة بالمملكة.. مجلس الوزراء يصدر 15 قرارًا جديدًا

عاجل

التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس وتوضح الاستثناءات

«التحالف» ينشر فيديو لآثار الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

«التحالف» ينشر فيديو لآثار الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

فيديو المناطق
وزير الشؤون الإسلامية: خطبة الجمعة القادمة حول «تعليق التمائم»

وزير الشؤون الإسلامية: خطبة الجمعة القادمة حول «تعليق التمائم»

أهم الاخبار
«السجن عامين وغرامة نصف مليون ريال».. النيابة العامة تحذر من التعدي على الخطوط الحديدية

«السجن عامين وغرامة نصف مليون ريال».. النيابة العامة تحذر من التعدي على الخطوط الحديدية

أهم الاخبار
الصحة: إعطاء 37 مليون جرعة من لقاح كورونا بالمملكة حتى الآن

الصحة: إعطاء 37 مليون جرعة من لقاح كورونا بالمملكة حتى الآن

أبرز المواد

«التحالف» ينشر فيديو لآثار الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

«التحالف» ينشر فيديو لآثار الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي
آثار الهجوم الحوثي على مطار أبها
http://almnatiq.net/?p=1019968
محررو المناطق:

عرضت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو لإحباط التحالف العربي، لمحاولة المليشيات الحوثية الثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت اللقطات صورًا من إسقاط  وتدمير الطائرة المفخخة التي أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة، وتحديدًا على مطار أبها الدولي، وكذلك آثار إحباط الهجوم الحوثي على المطار.

وكان التحالف العربي قد أعلن عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار، وتضرر طائرة مدنية، جراء هجوم لمليشيات الحوثي على مطار أبها بالمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق بأنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة «مفخخة».

روابط ذات صلة

انتهاك واضح للقانون الدولي.. البحرين تدين هجمات الحوثي الإرهابية على مطار أبها

انتهاك واضح للقانون الدولي.. البحرين تدين هجمات الحوثي الإرهابية على مطار أبها
بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته

بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته
التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء

التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*