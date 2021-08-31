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وزير الشؤون الإسلامية: خطبة الجمعة القادمة حول «تعليق التمائم»

وزير الشؤون الإسلامية: خطبة الجمعة القادمة حول «تعليق التمائم»
الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=1019970
محررو المناطق:
وجه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 26/1/1443هـ للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر.
 
وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها بموقع تويتر: «وجّه وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد المساندة لها في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 26/1/1443هـ للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر».
 
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد أعلنت قبل قليل، عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية لعدم رصد أي حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين.

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