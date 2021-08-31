وزير الشؤون الإسلامية: خطبة الجمعة القادمة حول «تعليق التمائم»

وجه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 26/1/1443هـ للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر.

ن الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد المساندة لها في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 26/1/1443هـ للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر».

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها بموقع تويتر: «وجّه وزير الشؤو ن الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد المساندة لها في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 26/1/1443هـ للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر».