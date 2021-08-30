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رسميًا.. النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي أنسيلمو من الوحدة

رسميًا.. النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي أنسيلمو من الوحدة

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رسميًا.. النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي أنسيلمو من الوحدة

رسميًا.. النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي أنسيلمو من الوحدة
البرازيلي أنسيلمو
http://almnatiq.net/?p=1019982
المناطق - الرياض:

أعلن نادي النصر عن  توقيعه رسميًا مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس قادمًا من الوحدة الهابط للأولى في صفقة إعارة لموسم حيث يتبقى في عقده مع الوحدة 3 أعوام، بعد رفضه التجديد.

وأصبح أنسيلمو هو الصفقة الخامسة للفريق النصراوي هذا الموسم، وذلك بعد التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبوبكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا ومحمد آل فتيل، وفونيس موري، المدافع الأرجنتيني القادم من الدوري الإسباني.

 

وخاض البرازيلي أنسيلمو مع الوحدة 78 مباراة في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 20 هدفا، حيث سجل 14 وصنع ستة أهداف، خلال ثلاثة مواسم قضاها داخل صفوف الوحدة.
 

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