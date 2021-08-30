رسميًا.. النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي أنسيلمو من الوحدة

المناطق - الرياض:

أعلن نادي النصر عن توقيعه رسميًا مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس قادمًا من الوحدة الهابط للأولى في صفقة إعارة لموسم حيث يتبقى في عقده مع الوحدة 3 أعوام، بعد رفضه التجديد.

وأصبح أنسيلمو هو الصفقة الخامسة للفريق النصراوي هذا الموسم، وذلك بعد التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبوبكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا ومحمد آل فتيل، وفونيس موري، المدافع الأرجنتيني القادم من الدوري الإسباني.