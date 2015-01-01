ضبط «موظف مزيف» استولى على 164 ألف ريال من مؤسسة بالظهران

المناطق - واس:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية الرائد محمد الدريهم عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة الظهران من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر أجرى عمليتي سرقة منتحلًا صفة موظف حكومي.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن المواطن استولى على مبلغ (163,800) ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وقد جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها .