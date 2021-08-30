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وظائف شاغرة في جدة.. الخطوط السعودية تعلن حاجتها لـ 14 تخصصًا

وظائف شاغرة في جدة.. الخطوط السعودية تعلن حاجتها لـ 14 تخصصًا
شركة الخطوط الجوية السعودية
http://almnatiq.net/?p=1019991
محررو المناطق:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن حاجتها لعدد 14 وظيفة شاغرة في العديد من المجالات والتخصصات.

وكشفت الشركة أن الوظائف الشاغرة تشمل اختصاصات إدارية وقانونية وهندسية شاغرة في محافظة جدة.

وفيما يلي تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخطوط السعودية بمدينة جدة:

  •  أخصائي العلاقات العامة: درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، العلاقات العامة، التسويق، الاتصال والإعلام، الصحافة أو ما يعادلها ويفضّل خبرة في تصميم الجرافيك.
  • أخصائي الآداء وإدارة المواهب: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
  • أخصائي إدارة الرواتب: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
  • أخصائي تطوير أدلة الاستخدام: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الفضاء، علوم الطيران، هندسة الطيران، إدارة السلامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
  • أخصائي الشؤون القانونية: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.
  • أخصائي نظم الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، الموارد البشرية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
  • أخصائي خدمات الموظفين: درجة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن سنة في الشؤون الحكومية.
  • أخصائي العقود والضمانات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة والمحاسبة والتسويق، إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • أخصائي استقطاب المواهب: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
  • كاتب أدلة الاستخدام: دبلوم (إداري / تقني) وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
  • مراقب مالي: درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
  • محلل التخطيط المالي: درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
  • محلل محاسبة: درجة البكالوريوس في تخصص المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.

شروط التقديم لوظائف الخطوط السعودية في جدة

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصلاً على معدل تراكمي لا يقل عن (3.50 من 5) أو (2.80 من 4) والاستعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة ذلك.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم «هنـــا»

 

 

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