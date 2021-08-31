احدث الأخبار

مقطع يوثق لحظة تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة لمليشيات الحوثي في صنعاء
أهم الاخبار
 ضبط «موظف مزيف» استولى على 164 ألف ريال من مؤسسة بالظهران
المناطق
 رسميًا.. النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي أنسيلمو من الوحدة
الرياضة
 فيديو يرصد آثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها
فيديو المناطق
 وزير الشؤون الإسلامية: خطبة الجمعة القادمة حول «تعليق التمائم»
أهم الاخبار
 «السجن عامين وغرامة نصف مليون ريال».. النيابة العامة تحذر من التعدي على الخطوط الحديدية
أهم الاخبار
 الصحة: إعطاء 37 مليون جرعة من لقاح كورونا بالمملكة حتى الآن
أبرز المواد
 «الشؤون الإسلامية»: لم نغلق أي مسجد خلال 4 أيام لعدم رصد أي إصابة بكورونا
محليات
 انتهاك واضح للقانون الدولي.. البحرين تدين هجمات الحوثي الإرهابية على مطار أبها
أهم الاخبار
 إحالة 250 شخصًا للنيابة العامة.. والسوق المالية: أفصحوا عن بيانات داخلية للشركات
أهم الاخبار
 وزارة التعليم: السماح للمعلمين في الخارج بتقديم الدروس عن بُعد
أبرز المواد
 بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته
أهم الاخبار
مقطع يوثق لحظة تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة لمليشيات الحوثي في صنعاء

مقطع يوثق لحظة تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة لمليشيات الحوثي في صنعاء

أهم الاخبار
ضبط «موظف مزيف» استولى على 164 ألف ريال من مؤسسة بالظهران

ضبط «موظف مزيف» استولى على 164 ألف ريال من مؤسسة بالظهران

المناطق
رسميًا.. النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي أنسيلمو من الوحدة

رسميًا.. النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي أنسيلمو من الوحدة

الرياضة
فيديو يرصد آثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

فيديو يرصد آثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

فيديو المناطق

مقطع يوثق لحظة تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة لمليشيات الحوثي في صنعاء

مقطع يوثق لحظة تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة لمليشيات الحوثي في صنعاء
تدمير التحالف منصة لإطلاق المفخخات من صنعاء
http://almnatiq.net/?p=1019992
المناطق - واس:

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمتها المليشيات الحوثية في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي.

وأظهرت اللقطات التي عرضها التحالف مراقبة موقع منصة الإطلاق المجهزة بطائرة مسيّرة حتى وصول عناصر المليشيا الحوثية المسؤولة عن التجهيز والإطلاق، ليتم بعدها استهداف المنصة والطائرة المسيّرة والقضاء على العناصر الحوثية الإرهابية بعد محاولتها نقل الطائرة المفخخة.

وأكد التحالف أن عملية الاستهداف جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرتين المسيرتين اللتين حاولتا استهداف المسافرين المدنيين بمطار أبها الدولي صباح اليوم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد أنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، (31 أغسطس 2021م) عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وأوضح العميد المالكي، أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع عدد (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

روابط ذات صلة

فيديو يرصد آثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

فيديو يرصد آثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها
بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته

بعد الاستهداف الإرهابي لمطار أبها.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثي لوقف هجماته
التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء

التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*