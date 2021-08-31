مقطع يوثق لحظة تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة لمليشيات الحوثي في صنعاء

المناطق - واس:

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمتها المليشيات الحوثية في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي.

وأظهرت اللقطات التي عرضها التحالف مراقبة موقع منصة الإطلاق المجهزة بطائرة مسيّرة حتى وصول عناصر المليشيا الحوثية المسؤولة عن التجهيز والإطلاق، ليتم بعدها استهداف المنصة والطائرة المسيّرة والقضاء على العناصر الحوثية الإرهابية بعد محاولتها نقل الطائرة المفخخة.

«#التحالف» ينشر لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في #صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار #أبها الدولي. pic.twitter.com/qaVhl2GeXo — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) August 31, 2021

وأكد التحالف أن عملية الاستهداف جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرتين المسيرتين اللتين حاولتا استهداف المسافرين المدنيين بمطار أبها الدولي صباح اليوم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد أنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، (31 أغسطس 2021م) عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وأوضح العميد المالكي، أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع عدد (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.