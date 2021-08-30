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الداخلية: إحباط تهريب 29 طنًا من القات و490 كيلو جرامًا من الحشيش

الداخلية: إحباط تهريب 29 طنًا من القات و490 كيلو جرامًا من الحشيش
وزارة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1020006
المناطق - واس:

نجحت قوات لحرس الحدود في ‏إحباط محاولات تهريب 29 طنًا من القات و490 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر وأكثر من (1.5) مليون قرص إمفيتامين عبر حدود المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب (29) طنًّا من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكّنت الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية من إحباط محاولات تهريب (1,526,952) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها (723,210) بمنطقة جازان، و(232,742) بمنطقة تبوك، و(571,000) بالمنطقة الشرقية، وقد تم بفضل الله القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (27) متهمًا، (12) مواطنا، و(15) من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم (8) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية المصرية، و(3) من الجنسية الإثيوبية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

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