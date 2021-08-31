«الصحة» تكشف موقف غير المحصنين من دخول المستشفيات

محررو المناطق

ردت وزارة الصحة على تساؤل ورد من أحد الأشخاص، عبر «تويتر»، أشار خلاله إلى رفض بعض المستشفيات دخول غير المحصنين إليها.

وأكدت الوزارة على أن التحصين ليس شرطًا، لدخول المراجعين للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية، لغرض صحي أو طبي.

وكانت وزارة الصحة قد أفادت اليوم الثلاثاء، بإعطاء أكثر من 37 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وطالبت وزارة الصحة الجميع بالتقيُّد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن متحورات كورونا سريعة الانتشار وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.