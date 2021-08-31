الصحة العالمية تحذر من تزايد إصابات كورورنا: «الجرعة الثالثة ليست رفاهية»

المناطق - وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية، من زيادة الإصابات بفيروس كورونا فى أوروبا، مؤكدة أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وأنها «ليست رفاهية».

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا إن «جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات وسيلة للحفاظ على حماية الأكثر عرضة للخطر من المرض، وليست رفاهية أو مأخوذة من شخص آخر لا يزال ينتظر جرعته الأولى».

يذكر أن المنظمة قد قالت هذا الشهر إن البيانات لا تشير إلى حاجة ماسة لجرعات تنشيطية إضافية وإن منح المزيد من الجرعات لمن تلقوا لقاحات بالفعل سيزيد من عدم المساواة الكبيرة أصلا بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالحماية من المرض.