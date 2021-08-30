الزعاق يكشف أهمية نجم «سهيل» للعرب.. ويحدد مواعيد ظهوره في المملكة

محررو المناطق:

قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد، إن نجم «سهيل» له أهمية خاصة لدى العرب، حيث ترتبط براحة الإنسان والحيوان والنبات من الحر اللاهب، وهو ثاني ألمع نجوم السماء.

وأضاف الزعاق، في تصريحات لقناة «العربية» إن سهيل أكبر 71 مرة من الشمس، ويكون أول ظهوره في اليمن والقرن الأفريقي أواخر شهر يوليو، وفي 3 أغسطس بجنوب السعودية وفي 15 من الشهر ذاته على سلطنة عمان والإمارات وفي الكويت ووسط السعودية في 20 أغسطس وعلى شمال السعودية والعراق في أواخر الشهر نفسه.

يذكر أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.