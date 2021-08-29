احدث الأخبار

رافعًا شكره لخادم الحرمين.. وزير العدل: استثناء بعض الدعاوى من التكاليف القضائية
أهم الاخبار
 هل يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها؟.. خبير قانوني يجيب
أبرز المواد
 الزعاق يكشف أهمية نجم «سهيل» للعرب.. ويحدد مواعيد ظهوره في المملكة
أبرز المواد
 طقس الأربعاء.. أمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة
أجواء المناطق
  انهيارات صخرية تقطع طريق الحزام بمحافظة فيفاء.. ومواطنون: «انقطعنا عن العالم» ‏(فيديو)
المناطق
 بـ 6 مبادرات.. الرياضة تُطلق «إستراتيجية دعم الأندية» للموسم الرياضي الجديد
أهم الاخبار
 الخميس المقبل بدء التطبيق.. عقوبات رادعة تنتظر مخالفي ضوابط الإعلانات العقارية
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر من تزايد إصابات كورورنا: «الجرعة الثالثة ليست رفاهية»
دولي
 أرلانكسيو التابعة لأرامكو السعودية تحصل على المركز الأول في قائمة «يوروبيان ربرجرنال»
الاقتصاد
 «الصحة» تكشف موقف غير المحصنين من دخول المستشفيات
محليات
 وظائف شاغرة في جدة.. الخطوط السعودية تعلن حاجتها لـ 14 تخصصًا
وظائف
 الداخلية: إحباط تهريب 29 طنًا من القات و490 كيلو جرامًا من الحشيش
أبرز المواد
رافعًا شكره لخادم الحرمين.. وزير العدل: استثناء بعض الدعاوى من التكاليف القضائية

رافعًا شكره لخادم الحرمين.. وزير العدل: استثناء بعض الدعاوى من التكاليف القضائية

أهم الاخبار
هل يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها؟.. خبير قانوني يجيب

هل يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها؟.. خبير قانوني يجيب

أبرز المواد
الزعاق يكشف أهمية نجم «سهيل» للعرب.. ويحدد مواعيد ظهوره في المملكة

الزعاق يكشف أهمية نجم «سهيل» للعرب.. ويحدد مواعيد ظهوره في المملكة

أبرز المواد
طقس الأربعاء.. أمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة

طقس الأربعاء.. أمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة

أجواء المناطق

 انهيارات صخرية تقطع طريق الحزام بمحافظة فيفاء.. ومواطنون: «انقطعنا عن العالم» ‏(فيديو)

 انهيارات صخرية تقطع طريق الحزام بمحافظة فيفاء.. ومواطنون: «انقطعنا عن العالم» ‏(فيديو)
طريق الحزام في محافظة فيفا
http://almnatiq.net/?p=1020037
محررو المناطق:

تعرض طريق الحزام في محافظة فيفا لانهيارات صخرية تسببت في عرقلة الحركة أمام المواطنين والمركبات.

ويعتبر هذا الطريق شريان مهم بمحافظة فيفاء، حيث تقع عليه المدارس، والمراكز الصحية بالإضافة إلى المنتزهات في المحافظة.

وقال مراسل قناة «الإخبارية» إن الأعمال ما زالت سارية في فتحات هذا الطريق، الشريان المهم في محافظة فيفاء، حيث تقع عليه المدارس، والمراكز الصحية بالإضافة إلى المنتزهات في المحافظة.

 

وعبر عدد من مواطني المحافظة عن غضبهم من أن استمرار العمل على إعادة الطريق مرة أخرى صالحا لسير السيارات، سيتطلب 30 يوما ما يؤثر بالسلب على الحياة في المحافظة.

وقال أحد سكان المحافظة، إننا نعاني من مأساة كبيرة فقد انقطعنا عن العالم، فهناك بعض القرى انقطعت صلتها بمركز المحافظة بما فيها من أسواق ومستشفيات وغيرها من الخدمات، كما أن الطلاب لا يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم .

وأضاف المواطن أن كبار السن، والسيدات لا يستطيعون تحمل العقبات الأخرى البديلة، مطالبًا المسؤولين عن الخدمات اللوجيستية في المحافظة بسرعة العمل على إصلاح الطريق من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

روابط ذات صلة

6 مواطنين يرتكبون 12 جريمة سرقة لمركبات بالرياض.. والشرطة تُطيح بهم

6 مواطنين يرتكبون 12 جريمة سرقة لمركبات بالرياض.. والشرطة تُطيح بهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*