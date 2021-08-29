 انهيارات صخرية تقطع طريق الحزام بمحافظة فيفاء.. ومواطنون: «انقطعنا عن العالم» ‏(فيديو)

محررو المناطق:

تعرض طريق الحزام في محافظة فيفا لانهيارات صخرية تسببت في عرقلة الحركة أمام المواطنين والمركبات.

ويعتبر هذا الطريق شريان مهم بمحافظة فيفاء، حيث تقع عليه المدارس، والمراكز الصحية بالإضافة إلى المنتزهات في المحافظة.

وقال مراسل قناة «الإخبارية» إن الأعمال ما زالت سارية في فتحات هذا الطريق، الشريان المهم في محافظة فيفاء، حيث تقع عليه المدارس، والمراكز الصحية بالإضافة إلى المنتزهات في المحافظة.

فيديو | انهيارات صخرية تقطع طريق الحزام لأكثر من 30 يوما بمحافظة فيفاء#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2KjBHS9WyK — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 31, 2021

وعبر عدد من مواطني المحافظة عن غضبهم من أن استمرار العمل على إعادة الطريق مرة أخرى صالحا لسير السيارات، سيتطلب 30 يوما ما يؤثر بالسلب على الحياة في المحافظة.

وقال أحد سكان المحافظة، إننا نعاني من مأساة كبيرة فقد انقطعنا عن العالم، فهناك بعض القرى انقطعت صلتها بمركز المحافظة بما فيها من أسواق ومستشفيات وغيرها من الخدمات، كما أن الطلاب لا يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم .

وأضاف المواطن أن كبار السن، والسيدات لا يستطيعون تحمل العقبات الأخرى البديلة، مطالبًا المسؤولين عن الخدمات اللوجيستية في المحافظة بسرعة العمل على إصلاح الطريق من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.