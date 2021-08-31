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هل يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها؟.. خبير قانوني يجيب

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هل يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها؟.. خبير قانوني يجيب

هل يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها؟.. خبير قانوني يجيب
تفتيش الزوجة جوال زوجها
http://almnatiq.net/?p=1020056
محررو المناطق:

قال الخبير القانوني، تركي آل حصوصة، إنه لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها، موضحًا أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على حرمة المسكن والملبس والمتاع، والجوال من المتاع.

وأضاف «حصوصة» خلال مقابلة في برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية» أنه من الناحية الشرعية لا يجوز تفتيش أى الزوجين لجوال الطرف الآخر، إلا أنه لا يوجد نص نظامي يجرم تفتيش الجوال بين الزوجين وكلها خاضعة لتقدير القضاة، مؤكدًا أن «التجريم يجب أن يكون بنص ولكن هذه الأمور دائما ما تتسبب في نتائج كارثية».

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