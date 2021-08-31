هل يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها؟.. خبير قانوني يجيب

محررو المناطق:

قال الخبير القانوني، تركي آل حصوصة، إنه لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها، موضحًا أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على حرمة المسكن والملبس والمتاع، والجوال من المتاع.

فيديو | القانوني تركي آل حصوصة: لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها#الراصد pic.twitter.com/qeAmcZFGgI — الراصد (@alraasd) August 31, 2021

وأضاف «حصوصة» خلال مقابلة في برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية» أنه من الناحية الشرعية لا يجوز تفتيش أى الزوجين لجوال الطرف الآخر، إلا أنه لا يوجد نص نظامي يجرم تفتيش الجوال بين الزوجين وكلها خاضعة لتقدير القضاة، مؤكدًا أن «التجريم يجب أن يكون بنص ولكن هذه الأمور دائما ما تتسبب في نتائج كارثية».