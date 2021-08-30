كواليس الساعات الأخيرة التي حسمت صفقة «أنسيلمو» لصالح النصر

محررو المناطق:

تواصل الجدل في الأوساط الرياضية بعد إتمام نادي النصر التعاقد مع لاعب خط الوسط أنسيلمو قادما من صفوف الوحدة، وذلك بعدما ترددت أنباء ممارسة إدارة النصر لضغوط شديدة على إدارة الوحدة من أجل حسم صفقة البرازيلي وترجيح كفة العالمي على العميد.

وأعلن نادي النصر، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط أنسيلمو قادمًا من صفوف الوحدة، بعدما اقترب اللاعب بشدة من نادي اتحاد جدة.

وقال الحساب الرسمي للعالمي على «تويتر»: “وقعت إدارة النصر مع النجم البرازيلي أنسيلمو وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم”، وذلك بعدما لعب أنسيلمو البالغ من العمر “32 عاما” في صفوف الوحدة خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وقعت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسميًا مع النجم البرازيلي انسيلمو دي مورايس 🤩

وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم، قادمًا من الوحدة.

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💛#انسيلمو_نصراوي ✅ pic.twitter.com/2JFRfsrKS8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 31, 2021

كواليس الصفقة

وكشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، كواليس مثيرة حول صفقة «أنسيلمو»، مشددا على أن اللاعب كان قد اتفق بشكل مبدئي للانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن تدخل النصر في الصفقة قلب الموازين.

وعلى عكس كل التوقعات وبرغم إعلان «الفراج» عن حسم تعاقد الاتحاد لصفقة النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، إلا أنه سرعان ما تراجع الإعلامي بعدما تدخل مجلس إدارة العالمي بقيادة مسلي آل معمر، وخطف اللاعب من قلعة العميد.

عرضًا ماليًا ضخمًا

وقال الفراج إن تدخل النصر في الصفقة، وتقديمه عرضًا ماليًا ضخمًا إلى إدارة الوحدة، يفوق ما عرضه مجلس إدارة الاتحاد، كان له الكلمة الفاصلة في حسم الصفقة لصالح النصر، مشيرُا إلى أنه على الرغم من رفض إدارة الوحدة التفاوض مع مسؤولي النصر في البداية وتمسكها بعرض الاتحاد إلا أن العرض المالي الضخم رجح كفة العالمي.

وكان أنسيلمو قد أعلن الرحيل عن الوحدة، في الصيف الحالي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدرجة الأول، ليتفق بعدها مع الاتحاد.