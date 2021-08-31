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رافعًا شكره لخادم الحرمين.. وزير العدل: استثناء بعض الدعاوى من التكاليف القضائية

رافعًا شكره لخادم الحرمين.. وزير العدل: استثناء بعض الدعاوى من التكاليف القضائية

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رافعًا شكره لخادم الحرمين.. وزير العدل: استثناء بعض الدعاوى من التكاليف القضائية

رافعًا شكره لخادم الحرمين.. وزير العدل: استثناء بعض الدعاوى من التكاليف القضائية
الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
http://almnatiq.net/?p=1020062
المناطق - واس:
رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التكاليف القضائية.
وقال وزير العدل، إن نظام التكاليف القضائية استثنى عدداً من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة.
 
وبيّن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن نظام التكاليف القضائية يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى بما يسهم في رفع الكفاءة القضائية ويحقق العدالة الناجزة.
 
وأفاد أن النظام راعى حق الوصول إلى القضاء، حيث سيمكّن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
 
وقال الصمعاني: «أولت القيادة الحكيمة التشريعات العدلية اهتماماً خاصاً، فنجد التطور الكبير في إعداد تشريعات حديثة ومواكبة للتحولات الإيجابية الكبيرة والمتسارعة التي نشهدها في ظل رؤية المملكة 2030، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع وفي شتى مناحي الحياة».
 
ودعا الدكتور الصمعاني المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.

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