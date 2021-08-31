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عروس سورية تطلب «ألواح طاقة شمسية» مهرًا لها.. لهذا السبب

عروس سورية تطلب «ألواح طاقة شمسية» مهرًا لها.. لهذا السبب
ألواح طاقة شمسية
http://almnatiq.net/?p=1020063
المناطق - وكالات:

طلبت فتاة سورية تدعى نوال العمري من خطيبها، تركيب ألواح الطاقة الشمسية في منزلهما الزوجي المستقبلي، باعتبار ذلك مهرًا للزواج بينهما.

وجاء شرط الفتاة الغريب من نوعه على خطيبها، نظرًا لاستخدام السوريين ألواح الطاقة الشمسية لمد بيوتهم بالكهرباء، رغم سعرها الباهظ، كون البدائل الأخرى لتوفير الطاقة الكهربائية مكلفة وغير مضمونة، كالمولدات والبطاريات المشحونة، مع ارتفاع أسعار المحروقات وشحها.

ويعاني المواطن السوري على مدى سنوات من الانقطاع الطويل للكهرباء، نتيجة الحرب التي درمت مختلف القطاعات الحيوية في سوريا، بما في ذلك قطاع الطاقة.

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