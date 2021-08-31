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خبير تربوي يكشف سبب منع استعمال الجوال في المدارس

خبير تربوي يكشف سبب منع استعمال الجوال في المدارس

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خبير تربوي يكشف سبب منع استعمال الجوال في المدارس

خبير تربوي يكشف سبب منع استعمال الجوال في المدارس
منع استعمال الجوال في المدارس
http://almnatiq.net/?p=1020067
محررو المناطق:

أشاد الدكتور نايف الزارع، عميد كلية التربية بجدة، بقرار وزارة التعليم بمنع استخدام الجوال في المدارس، وقال إن القرار جاء للمحافظة على الطالب وعلى تركيزه كي يستفيد من يومه الدراسي.

وأكد «الزارع» في حديثه لقناة «الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، إن الجوال من أكثر العوامل التي تشتت تركيز الطلاب، لافتًا إلى أن بعض الطلاب قد لا يدرك المخاطر القانونية التي يمكن أن يتعرض لها بسبب إساءة الاستخدام أو تصوير معلميه وزملائه والمنشآت المدرسية، وما فيها من انتهاك لخصوصية الآخرين.

 

وقال إن غالبية طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية قد يكون اهتمامهم بالهواتف مختلف عن اهتمامات الكبار، مضيفًا «من الأنسب والأسلم لهم في هذه الفترة عدم استخدام الهواتف داخل المدارس لكونها قد تتسبب في تعطيل العملية التعليمية».

منع الجوال في المدرسة

‫وكانت وزارة التعليم أصدرت اليوم قرارًا بمنع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميًا في موقع (توكلنا ويب) في خدمة (نتعلّم بحذر)، وأن يقدّم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافى، نسخةً مطبوعةً من الحالة في نظام “توكلنا”، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يُحفظ لدى إدارة المدرسة.

وشددت الوزارة على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتًا كونه مخالفة نظامية، والتقيّد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تُعنى بذلك؛ وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.

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