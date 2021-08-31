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الخارجية الأمريكية: هجمات مليشيات الحوثي تعرض الشعب السعودي للخطر

الخارجية الأمريكية: هجمات مليشيات الحوثي تعرض الشعب السعودي للخطر
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
http://almnatiq.net/?p=1020070
المناطق - وكالات:

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمطار أبها الدولي، مشيرة إلى أن تلك الهجمات تعريض حياة المدنيين للخطر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هجمات مليشيات الحوثي تعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي في المملكة للخطر.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الحوثيين صعدوا أيضًا من هجماتهم في اليمن وخصوصًا في مأرب، مؤكدا أن هجومهم يفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد أنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، (31 أغسطس 2021م) عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وأوضح العميد المالكي، أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع عدد (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

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