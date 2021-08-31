أساء لعدد من الجهات الحكومية.. إحالة مواطن بجازان للنيابة العامة

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النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=1020080
المناطق - الرياض:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، عن استدعاء مواطن في العقد الخامس من العمر، ظهر في مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، يسيء لعدد من الجهات الحكومية، ويشهّر بها.

وقال الرائد نايف حكمي، إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها.


وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية تجاه المواطن، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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