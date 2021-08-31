أساء لعدد من الجهات الحكومية.. إحالة مواطن بجازان للنيابة العامة

المناطق - الرياض:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، عن استدعاء مواطن في العقد الخامس من العمر، ظهر في مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، يسيء لعدد من الجهات الحكومية، ويشهّر بها.

وقال الرائد نايف حكمي، إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها.

شرطة منطقة جازان تحيل مواطناً أساء لعدد من الجهات الحكومية إلى فرع النيابة العامة pic.twitter.com/HDqUxEUtu1 — الأمن العام (@security_gov) August 31, 2021



وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية تجاه المواطن، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.