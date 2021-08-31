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«لا يتجاوز 4%».. الشهيل: كود البناء السعودي الأقل تكلفة في العالم

«لا يتجاوز 4%».. الشهيل: كود البناء السعودي الأقل تكلفة في العالم
كود البناء السعودي
http://almnatiq.net/?p=1020083
محررو المناطق:

قال المهندس سعد الشهيل، الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء، إن كود البناء في المملكة يعد الأقل تكلفة في العالم، موضحًا أن كود البناء يختلف من دولة إلى أخرى، ويتراوح الأعلى تكلفة عالميًا ما بين 5-8% من قيمة تكلفة المنزل، وبالمقارنة بالكود السعودي نلاحظ الفارق الكبير في التكلفة حيث لا تتجاوز تكلفة الكود السعودي 4% من تكلفة البناء.

وأضاف «الشهيل» خلال لقائه في برنامج «الراصد» على قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن كود البناء لم يلزم المواطن بإحضار مكتب متخصص للإقامة في موقع البناء، ولكن يخضع ذلك للعقد المبرم بين الطرفين، مؤكدًا أن المهم هو وجود مهندس ليقدم تقارير فنية على منصة «بلدي».

 

ولفت الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء إلى أن كود البناء يحمي المواطنين من التصميمات الخاطئة والتنفيذ الخاطئ لها، كما أنه يوفر عليه مبالغ طائلة تفوق تلك التي يتحملها في بداية التنفيذ.

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