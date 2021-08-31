«لا يتجاوز 4%».. الشهيل: كود البناء السعودي الأقل تكلفة في العالم

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قال المهندس سعد الشهيل، الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء، إن كود البناء في المملكة يعد الأقل تكلفة في العالم، موضحًا أن كود البناء يختلف من دولة إلى أخرى، ويتراوح الأعلى تكلفة عالميًا ما بين 5-8% من قيمة تكلفة المنزل، وبالمقارنة بالكود السعودي نلاحظ الفارق الكبير في التكلفة حيث لا تتجاوز تكلفة الكود السعودي 4% من تكلفة البناء.

وأضاف «الشهيل» خلال لقائه في برنامج «الراصد» على قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن كود البناء لم يلزم المواطن بإحضار مكتب متخصص للإقامة في موقع البناء، ولكن يخضع ذلك للعقد المبرم بين الطرفين، مؤكدًا أن المهم هو وجود مهندس ليقدم تقارير فنية على منصة «بلدي».

فيديو | الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء المهندس سعد الشهيل: كود البناء السعودي الأقل تكلفة عالميا وفلل الكراتين مصطلح خاطئ#الراصد pic.twitter.com/io7FHMztS4 — الراصد (@alraasd) August 31, 2021

ولفت الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء إلى أن كود البناء يحمي المواطنين من التصميمات الخاطئة والتنفيذ الخاطئ لها، كما أنه يوفر عليه مبالغ طائلة تفوق تلك التي يتحملها في بداية التنفيذ.