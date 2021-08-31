«شرطة الرياض» تطيح بعصابة سرقة السيارات.. وتستعيد 9 مركبات

المناطق - الرياض:

نجحت شرطة منطقة الرياض في استعادة 9 مركبات مسروقة، والقبض على سارقيها وهم مواطن ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استعادة (9) مركبات مسروقة بمدينة الرياض.

وأضاف المتحدث أنه تم القبض على سارقيها مواطن ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.