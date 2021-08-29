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مع انطلاق العام الدراسي.. 15 علامة تؤكد إصابة طفلك بمشكلات في البصر

مع انطلاق العام الدراسي.. 15 علامة تؤكد إصابة طفلك بمشكلات في البصر
مشكلات النظر لدى الأطفال
http://almnatiq.net/?p=1020100
محررو المناطق:

مع انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات للحضور في المدارس، يحرص أولياء الأمور على متابعة أبنائهم والحرص على توفير سبل الراحة من أجل توفير بيئة تعليمية تساعد على تفوقهم.

ولعل التركيز في الدراسة من قراءة وكتابة وغيرها من الأنشطة التعليمية وبخاصة الإلكترونية في ظل التحول الرقمي والمنصات التعليمية، وكل ذلك يؤثر بشكل مباشر على العين.

ومن هنا وضع خبراء طب العيون مجموعة من النصائح لتجنيب الأطفال التعرض لمشكلات في البصر أو إجهاد العين، حيث كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن هناك العديد من الأعراض التي تنذر بوجود مشاكل في نظر الطفل، منها: التحديق، وإمالة الرأس، وتفضيل الكتابة عموديًا، وكذلك الحول، وتقريب الكتاب من العين، وارتكاب أخطاء عند النسخ، وتغطية أو إغلاق عين واحدة.

وأضاف أن من تلك الأعراض فرك العينين بشكل متكرر، والصداع المتكرر، وصعوبة المتابعة أثناء القراءة، وتشتت الانتباه بسهولة، وتخطي الكلمات الصغيرة عند القراءة، والحساسية للضوء، والجلوس قريبا من التلفزيون أو الكمبيوتر.

ونصح المستشفى بضرورة الذهاب إلى طبيب العيون عند ملاحظة أي من تلك الأعراض أو العلامات التحذيرية للطفل لإجراء فحص كامل للعين.

 

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