احدث الأخبار

بدءًا من اليوم.. تنفيذ قرار الخطوط الجوية السعودية بشأن الرحلات الداخلية
أهم الاخبار
 «شرطة الرياض» تطيح بعصابة سرقة السيارات.. وتستعيد 9 مركبات
أبرز المواد
 خبير تربوي يكشف سبب منع استعمال الجوال في المدارس
أبرز المواد
 «لا يتجاوز 4%».. الشهيل: كود البناء السعودي الأقل تكلفة في العالم
أبرز المواد
 عروس سورية تطلب «ألواح طاقة شمسية» مهرًا لها.. لهذا السبب
منوعات
 أساء لعدد من الجهات الحكومية.. إحالة مواطن بجازان للنيابة العامة
أهم الاخبار
 الحربي: تطعيم المستفيدين بجميع فروع «إيواء الرياض» بلقاح كورونا
المناطق
 الخارجية الأمريكية: هجمات مليشيات الحوثي تعرض الشعب السعودي للخطر
أهم الاخبار
 كواليس الساعات الأخيرة التي حسمت صفقة «أنسيلمو» لصالح النصر
أبرز المواد
 رافعًا شكره لخادم الحرمين.. وزير العدل: استثناء بعض الدعاوى من التكاليف القضائية
أهم الاخبار
 هل يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها؟.. خبير قانوني يجيب
أبرز المواد
 الزعاق يكشف أهمية نجم «سهيل» للعرب.. ويحدد مواعيد ظهوره في المملكة
أبرز المواد
بدءًا من اليوم.. تنفيذ قرار الخطوط الجوية السعودية بشأن الرحلات الداخلية

بدءًا من اليوم.. تنفيذ قرار الخطوط الجوية السعودية بشأن الرحلات الداخلية

أهم الاخبار
«شرطة الرياض» تطيح بعصابة سرقة السيارات.. وتستعيد 9 مركبات

«شرطة الرياض» تطيح بعصابة سرقة السيارات.. وتستعيد 9 مركبات

أبرز المواد
خبير تربوي يكشف سبب منع استعمال الجوال في المدارس

خبير تربوي يكشف سبب منع استعمال الجوال في المدارس

أبرز المواد
«لا يتجاوز 4%».. الشهيل: كود البناء السعودي الأقل تكلفة في العالم

«لا يتجاوز 4%».. الشهيل: كود البناء السعودي الأقل تكلفة في العالم

أبرز المواد

بدءًا من اليوم.. تنفيذ قرار الخطوط الجوية السعودية بشأن الرحلات الداخلية

بدءًا من اليوم.. تنفيذ قرار الخطوط الجوية السعودية بشأن الرحلات الداخلية
الخطوط السعودية للرحلات الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1020105
محررو المناطق:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تنفيذ قرار عدم السماح بالسفر على الرحلات الداخلية، بداية من اليوم الأربعاء الأول من شهر سبتمبر لعام 2021، إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد نشرت الخطوط السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي عبر موقع «تويتر»، قبل أيام، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أكدت من خلاله أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتدءًا من الأول من شهر سبتمبر لعام 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الخطوط الجوية السعودية، أنه يستثنى من ذلك القرار الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح والتي تتمثل في الفئات العمرية الأقل من 12 عامًا أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة.

روابط ذات صلة

«الصحة» تكشف موقف غير المحصنين من دخول المستشفيات

«الصحة» تكشف موقف غير المحصنين من دخول المستشفيات
وظائف شاغرة في جدة.. الخطوط السعودية تعلن حاجتها لـ 14 تخصصًا

وظائف شاغرة في جدة.. الخطوط السعودية تعلن حاجتها لـ 14 تخصصًا
أخصائي ينصح بالابتعاد عن هذه الأطعمة قبل تلقي لقاح كورونا

أخصائي ينصح بالابتعاد عن هذه الأطعمة قبل تلقي لقاح كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*