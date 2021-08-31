بدءًا من اليوم.. تنفيذ قرار الخطوط الجوية السعودية بشأن الرحلات الداخلية

محررو المناطق:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تنفيذ قرار عدم السماح بالسفر على الرحلات الداخلية، بداية من اليوم الأربعاء الأول من شهر سبتمبر لعام 2021، إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد نشرت الخطوط السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي عبر موقع «تويتر»، قبل أيام، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أكدت من خلاله أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتدءًا من الأول من شهر سبتمبر لعام 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الخطوط الجوية السعودية، أنه يستثنى من ذلك القرار الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح والتي تتمثل في الفئات العمرية الأقل من 12 عامًا أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة.