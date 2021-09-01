الأرصاد: طقس شديد الحرارة على ثلاث مناطق 

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http://almnatiq.net/?p=1020114
المناطق - واس

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، علي كافة أرجاء المملكة.

حيث توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، وطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية ، والمدينة المنورة، تبوك .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما أكد المركز تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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