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نائب وزير الدفاع يقف علي استعدادات القوات البرية وجاهزيتها

نائب وزير الدفاع يقف علي استعدادات القوات البرية وجاهزيتها
http://almnatiq.net/?p=1020116
المناطق - واس

قام الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، بزيارة تفقدية لقيادة القوات البرية الملكية السعودية بالرياض، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 

ولدى وصوله مقر قيادة القوات البرية، أقيمت مراسم استقبال رسمية ترحيبًا به، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير. كما تشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات البرية بالسلام عليه.

 

واستمع لإيجازٍ عن القوات البرية الملكية السعودية بهدف الوقوف على استعدادها وجاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب ليصل بها إلى مصاف القوات الحديثة.

 

وفي ختام الزيارة دوّن كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلم هدية تذكارية من معالي قائد القوات البرية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

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