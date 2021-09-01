«شرطة مكة» تضبط مواطن نقل ٩ يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود 

المناطق - واس

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن ضبط عدد من المخالفين لنظام أمن الحدود.

وقال المتحدث، إن دوريات أمن الطرق ضبطت مواطناً في العقد الثالث من العمر قام بنقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة – طريق الساحل.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة جدة، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وتواصل قوات الشرطة، حماية الحدود من كل أنواع الخارجين سواء المخالفين لنظام أمن الحدود أو التهريب بكل أنواعه.