بسبب إعصار «إيدا».. تراجع أسعار النفط 1٪ وسط توقعات بانخفاض الطلب

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شهدت أسعار النفط، انخفاضا جديدا، اليوم الأربعاء، مع توقعات بإنخفاض الطلب خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث سجلت أسعار النفط اليوم الاربعاء، انخفاضًا بلغ 1٪، مع توقعات بانخفاض الطلب بعد أن أغلق إعصار “إيدا” مصافي التكرير الأمريكية في خليج المكسيك.‏

فيما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر المقرر أن تنتهي اليوم منخفضة 42 سنتًا أو 0.6٪ ‏عند 72.99 دولارًا للبرميل.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند الإغلاق 71 سنتاً أو 1٪ عند ‏‏68.50 دولاراً.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، عاصفة وحشية من الفئة الرابعة تدعى “أيدا” ضربت السواحل الأمريكية في نفس التاريخ الذي دمر فية إعصار كاترينا الشهير ولايتي لويزيانا وميسيسيبي قبل 16 عامًا.