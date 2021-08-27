احدث الأخبار

بسبب إعصار «إيدا».. تراجع أسعار النفط 1٪ وسط توقعات بانخفاض الطلب
أبرز المواد
 «الأرصاد» تنبه من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على جازان
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية في الأجواء اليمنية
أبرز المواد
 «شرطة مكة» تضبط مواطن نقل ٩ يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود 
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يقف علي استعدادات القوات البرية وجاهزيتها
أبرز المواد
 التحالف: اعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة بالأجواء اليمنية
أبرز المواد
 الأرصاد: طقس شديد الحرارة على ثلاث مناطق 
أبرز المواد
 مع انطلاق العام الدراسي.. 15 علامة تؤكد إصابة طفلك بمشكلات في البصر
أبرز المواد
 بدءًا من اليوم.. الخطوط الجوية تنفذ قرار منع سفر غير المحصّنين في الرحلات الداخلية
أهم الاخبار
 «شرطة الرياض» تطيح بعصابة سرقة السيارات.. وتستعيد 9 مركبات
أبرز المواد
 خبير تربوي يكشف سبب منع استعمال الجوال في المدارس
أبرز المواد
 «لا يتجاوز 4%».. الشهيل: كود البناء السعودي الأقل تكلفة في العالم
أبرز المواد
بسبب إعصار «إيدا».. تراجع أسعار النفط 1٪ وسط توقعات بانخفاض الطلب

بسبب إعصار «إيدا».. تراجع أسعار النفط 1٪ وسط توقعات بانخفاض الطلب

أبرز المواد
«الأرصاد» تنبه من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على جازان

«الأرصاد» تنبه من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على جازان

أبرز المواد
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية في الأجواء اليمنية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية في الأجواء اليمنية

أبرز المواد
«شرطة مكة» تضبط مواطن نقل ٩ يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود 

«شرطة مكة» تضبط مواطن نقل ٩ يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود 

أبرز المواد

بسبب إعصار «إيدا».. تراجع أسعار النفط 1٪ وسط توقعات بانخفاض الطلب

بسبب إعصار «إيدا».. تراجع أسعار النفط 1٪ وسط توقعات بانخفاض الطلب
http://almnatiq.net/?p=1020133
المناطق - واس

شهدت أسعار النفط، انخفاضا جديدا، اليوم الأربعاء، مع توقعات بإنخفاض الطلب خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

حيث سجلت أسعار النفط اليوم الاربعاء، انخفاضًا بلغ 1٪، مع توقعات بانخفاض الطلب بعد أن أغلق إعصار “إيدا” مصافي التكرير الأمريكية في خليج المكسيك.‏

 

فيما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر المقرر أن تنتهي اليوم منخفضة 42 سنتًا أو 0.6٪ ‏عند 72.99 دولارًا للبرميل.‏

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند الإغلاق 71 سنتاً أو 1٪ عند ‏‏68.50 دولاراً.

 

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، عاصفة وحشية من الفئة الرابعة تدعى “أيدا” ضربت السواحل الأمريكية في نفس التاريخ الذي دمر فية إعصار كاترينا الشهير ولايتي لويزيانا وميسيسيبي قبل 16 عامًا.

روابط ذات صلة

تراجع أسعار النفط بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا

تراجع أسعار النفط بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*