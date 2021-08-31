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إذا كنت من بين هؤلاء.. فأنت تحتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا

إذا كنت من بين هؤلاء.. فأنت تحتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1020144
المناطق_ وكالات

كشف استشاري الأمراض المعدية والباطنة والعناية المركزة وأستاذ الطب بجامعة «أم القرى» إبراهيم مؤمن، عن أن تحديد موعد لمستفيدي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا يعتمد على قدرة انتشار المتحورات، والتي أصبحت سائدة في عدة أماكن بالعالم.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) أتلانتا، قرر إعطاءها لذوي المناعة المنخفضة من الدرجة المتوسطة والشديدة بعد أربعة اسابيع من إكمال جرعتين من اللقاح الريبي (فايزر أو موديرنا) وبرر المركز ذلك؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة وشدة للمرض، إضافة إلى أنهم أقل استجابة للجرعتين نسبياً عن غيرهم؛ لنقص مناعتهم وخاصة في ظل انتشار المتحور الذي ساد عدة بلدان.

 

وأكد أنه من الناحية العلمية والطبية إذا قل انتشار الوباء هذا يعني أن «تكاثر» الفيروس يقل، وبالتالي الطفرات والتحورات تقل وإذا سيطرنا على الوفاة وعلى الحالات الحرجة وكان إشغال وحدة العناية المركز في حدود المعقول هذا يدل على السيطرة على الجائحة.

 

ولخص د. مؤمن، أسباب انخفاض معدل الإصابات إلى ٤ أسباب، دعم وزارة الصحة لتوعية الناس وإقبالهم لأخذ الجرعتين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة وفي المجمعات الحكومية والخاصة.

 

وأوضح بأن أحد أسباب انخفاض الإصابات، هي التوعية الدائمة بخطورة المرض وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلي عدم الالتفات إلى الإشاعات اليائسة التي تهدف لزعزعة الأمن النفسي والصحة السيكولوجية على الفرد والمجتمع.

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