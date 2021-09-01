قبل هروب الرئيس الأفغاني.. كواليس المكالمة الأخيرة بين «بايدن» و «غني»

المناطق_ وكالات

كواليس جديدة ظهرت إلى النور، تتعلق باللحظات الأخيرة للرئيس الأفغاني أشرف غني قبل هروبه خارج البلاد، وقبل أن تتمكن حركة طالبان من السيطرة على أفغانستان بأكملها.

حيث أظهر تفريغ لمكالمة هاتفية مناقشة أشرف غني مع الرئيس الأمريكي جون بايدن للمساعدات العسكرية والاستراتيجية السياسية وتنظيم المراسلات التكتيكية لكن لم يكن أي منهما مدركا أو مستعدا للخطر الداهم على الأبواب ولا لأن تسقط البلاد بأكملها في يد طالبان، وتحدث الرجلان وقتها لمدة نحو 14 دقيقة في 23 يوليو.

وفي المكالمة، عرض بايدن مساعدات إذا تمكن غني من أن يوضح علنا أن لديه خطة للسيطرة على الأوضاع المتدهورة في أفغانستان وقال: “سنواصل تقديم دعم جوي مكثف إذا علمنا ما هي الخطة”.

كما نصح الرئيس بايدن نظيره غني بأن يحصل على موافقة أفغان نافذين على استراتيجيته العسكرية من وقتها فصاعدا ثم وضع “شخصية مقاتلة” لتقود تلك الجهود في إشارة لوزير الدفاع الجنرال بسم الله خان محمدي.

وأشاد بايدن في المكالمة بالقوات المسلحة الأفغانية، التي دربتها ومولتها الحكومة الأميركية قائلًا: “من الواضح أن لديك أفضل جيش… لديك 300 ألف جندي مسلحين جيدا، مقابل 70 أو80 ألفا، وهم بالطبع قادرون على القتال جيدا”.

لكن بعد أيام من ذلك، بدأ الجيش الأفغاني في التقهقر في أنحاء البلاد وعواصم الأقاليم بدون قتال يذكر في مواجهة طالبان.

وخلال أغلب المكالمة، ركز بايدن على ما وصفه بأنه “نظرة” الحكومة الأفغانية للمشكلة. وقال: “أحتاج لأن أقول لك وجهة النظر والمفهوم السائد حول العالم وفي أجزاء من أفغانستان، أعتقد أن الأمور لا تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالقتال ضد طالبان. وهناك حاجة، إذا كان ذلك صحيحا أو لا، هناك حاجة لرسم صورة مختلفة”.

وقال بايدن لغني إن عقد شخصيات سياسية أفغانية بارزة لمؤتمر صحفي معا لدعم استراتيجية عسكرية جديدة “سيغير من المفهوم السائد وسيغير الكثير من الأمور على ما أعتقد”.

وأشارت كلمات الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يكن يتوقع حدوث التمرد الكبير والانهيار بعد 23 يوما. فقد قال بايدن: “سنواصل الكفاح بقوة، دبلوماسيا، وسياسيا، واقتصاديا، للتأكد من أن حكومتكم لن تبقى فقط لكنها ستستمر وتنمو”.