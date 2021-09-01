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ظهر في هذه الدولة.. «الصحة العالمية» تكشف عن متحور جديد لـ كورونا يقاوم اللقاحات

ظهر في هذه الدولة.. «الصحة العالمية» تكشف عن متحور جديد لـ كورونا يقاوم اللقاحات
http://almnatiq.net/?p=1020158
المناطق - وكالات:

كشفت منظمة الصحّة العالمية، عن نسخة جديدة من متحور فيروس كورونا يحمل طفرات يمكن أن تنطوي على خطر “هروب مناعي” أي مقاومة للّقاحات، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليه لفهم خصائصه بشكل أفضل.

 

وقال منظمة الصحة العالمية أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا اسمها “مو” رُصدت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي.

 

وأضافت المنظمة، في نشرتها الوبائية الأسبوعية حول تطوّر الجائحة، إن النسخة المتحوّر “بي1.621 ” بحسب تسميتها العلمية تمّ تصنيفه في الوقت الراهن كمتحوّر يجب مراقبته، وجميع الفيروسات، بما في ذلك سارس-كوف-2 المسبّب لمرض كوفيد-19، تتحوّر بمرور الوقت.

 

وتابعت المنظمة «اذا كان للغالبية العظمى من الطفرات تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، إلا أنّ بعض هذه الطفرات يمكن أن يؤثّر على خصائص الفيروس كأن يزيد على سبيل المثال من سهولة انتشاره أو من مدى شدّة المرض الذي يسبّبه أو من مدى مقاومته للقاحات أو الأدوية أو أدوات التشخيص أو غيرها من التدابير الاجتماعية والصحية العامة».

 

وقرّرت منظمة الصحة العالمية أن تطلق على المتحوّرات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق أسماء أحرف الأبجدية اليونانية بدلاً من اسم البلد الذي رصدت فيه للمرة الأولى، وذلك منعاً لإلحاق أي وصمة بهذا البلد ولتسهيل نطق الأسماء على عامة الناس

 

وفي الوقت الراهن هناك، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أربع نسخ متحوّرة مثيرة للقلق، بينها المتحور ألفا الذي انتشر حتى اليوم في 193 دولة والمتحور دلتا الذي انتشر حتى اليوم في 170 دولة، في حين هناك خمس متحوّرات أخرى يجب مراقبتها (بما في ذلك المتحور “مو”).

 

ورصد المتحوّر “مو” للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن إصابات به في عدد من دول أميركا اللاتينية وأوروبا

 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّه “على الرغم من أن الانتشار العالمي للمتحوّر مو بين الحالات المتسلسلة قد انخفض ويقل حالياً عن 0.1%، إلا أن انتشاره في كولومبيا (39%) والإكوادور (13%) يزيد باضطراد”

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