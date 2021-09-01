بعد ضم نياكاتي.. 3 صفقات للاتحاد في الميركاتو الصيفي

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أغلق نادي الاتحاد باب صفقات الميركاتو الصيفي، بضم اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي، الذي جرى التعاقد معه من نادي الوحدة لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع نهاية موسم الانتقالات.

وخلال الموسم الحالي، اكتفت الإدارة الاتحادية بالصفقات الثلاث، وهي: البرازيلي أيغور كورنادو، والفرنسي يوسف نياكاتي، والحارس الشاب أسامة المرمش.

ومن المتوقع وصول نياكاتي بداية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من إجراءات دخوله للمملكة.

من ناحية أخرى، يخوض فريق الاتحاد مباراته الودية والمتوقع أن تقام السبت المقبل أمام نادي الأنصار، وذلك للوقوف أكثر على جاهزية الفريق قبل مواجهة أبها بعد فترة التوقف.