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بينهم عاصمة عربية.. تعرف على الخمس مدن الأقل أمان في العالم

بينهم عاصمة عربية.. تعرف على الخمس مدن الأقل أمان في العالم
http://almnatiq.net/?p=1020180
المناطق - وكالات:

كشف أحدث تقرير لمؤشر المدن الآمنة الذي تصدره وحدة المعلومات في مجلة “إيكونوميست”، عن وجود ٥ مدن من بينها العاصمة المصرية القاهرة في اسم المدن الأقل أمان في العالم.

 

وجاء بجانب القاهرة في ترتيب المدن الخمس الأقل أمانا في العالم حسب المؤشر، كاراكاس فنزويلا ولاغوس نيجيريا وكراتشي في باكستان ويانغون في مينمار التي احتلت المرتبة الأخيرة في الأمن الرقمي والمرتبة 58 في الصحة وأمن البنية التحتية والأمن الشخصي وكذلك في المرتبة 54 في مجال الأمن البيئي

 

ووفقا للمؤشر، كانت المدن الأكثر أمانا هي كوبنهاغن (الدنمارك) وتورنتو (كندا) وسنغافورة وسيدني (أستراليا) وطوكيو

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