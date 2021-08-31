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بين 5 و11 عامًا.. «فايزر» تعلن موعد توفير لقاح كورونا للأطفال

بين 5 و11 عامًا.. «فايزر» تعلن موعد توفير لقاح كورونا للأطفال
http://almnatiq.net/?p=1020188
المناطق- وكالات:

كشف الدكتور سكوت جوتليب، الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء وعضو مجلس إدارة شركة فايزر الحالي، إمكانية توفير لقاح فايزر للاستخدام الطارئ للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في أواخر الخريف، أو أوائل الشتاء هذا العام.

 

وتوقع جوتليب، أن يضغط انتشار متغير دلتا على المنظمين للعمل بسرعة أكبر، مشيرا إلى أن مثل هذا الجدول الزمني يمثل «سيناريو محسن»، مؤكدا أن البيانات من تجارب لقاحات الشركة للأطفال في تلك الفئة العمرية «يجب أن تكون متاحة في سبتمبر»، ثم يتم تقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء في ذلك الشهر.

 

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة Pfizer: «من المحتمل ألا يتم تقديم الطلب حتى وقت ما في أكتوبر».

 

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