احدث الأخبار

«البحر الأحمر» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
أبرز المواد
 بينهم عاصمة عربية.. تعرف على الخمس مدن الأقل أمان في العالم
أبرز المواد
 يوفر 28 ألف وظيفة.. بدء تنفيذ قرار توطين الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية
أبرز المواد
 مفيدة للقلب والعظام والأسنان.. ما لا تعرفه عن فوائد الفاصوليا السوداء
أبرز المواد
 بعد ضم نياكاتي.. 3 صفقات للاتحاد في الميركاتو الصيفي
أبرز المواد
 تعرف على أعراض نقص فيتامين B12.. تنميل الأطراف الأبرز
أبرز المواد
 ظهر في هذه الدولة.. «الصحة العالمية» تكشف عن متحور جديد لـ كورونا يقاوم اللقاحات
أبرز المواد
 قبل هروب الرئيس الأفغاني.. كواليس المكالمة الأخيرة بين «بايدن» و «غني»
أبرز المواد
 إذا كنت من بين هؤلاء.. فأنت تحتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا
أبرز المواد
 بسبب إعصار «إيدا».. تراجع أسعار النفط 1٪ وسط توقعات بانخفاض الطلب
أبرز المواد
 «الأرصاد» تنبه من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على جازان
أبرز المواد
«البحر الأحمر» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

«البحر الأحمر» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أبرز المواد
بينهم عاصمة عربية.. تعرف على الخمس مدن الأقل أمان في العالم

بينهم عاصمة عربية.. تعرف على الخمس مدن الأقل أمان في العالم

أبرز المواد
يوفر 28 ألف وظيفة.. بدء تنفيذ قرار توطين الوظائف التعليمية

يوفر 28 ألف وظيفة.. بدء تنفيذ قرار توطين الوظائف التعليمية

أبرز المواد
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية

أبرز المواد

«البحر الأحمر» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

«البحر الأحمر» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
http://almnatiq.net/?p=1020190
محررو المناطق

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

 

الوظائف المطلوبة بشركة البحر الأحمر

  •  أخصائي إدارة الأداء.
  • مساعد مدير الصحة والسلامة.
  • مدير أول الصحة والسلامة.
  • مدير الإنشاءات.
  • مدير أول البنية التحتية للمرافق.
  • مدير الإقامة.
  • مدير مشروع.

تقديم وظائف شركة البحر الأحمر

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2021م.

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة في جدة.. الخطوط السعودية تعلن حاجتها لـ 14 تخصصًا

وظائف شاغرة في جدة.. الخطوط السعودية تعلن حاجتها لـ 14 تخصصًا
«إدارية وتقنية».. وظائف شاغرة بالخطوط السعودية في جدة

«إدارية وتقنية».. وظائف شاغرة بالخطوط السعودية في جدة
وظائف شاغرة في الهلال الأحمر ..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف شاغرة في الهلال الأحمر ..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*