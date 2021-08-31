«البحر الأحمر» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

محررو المناطق

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

الوظائف المطلوبة بشركة البحر الأحمر

أخصائي إدارة الأداء.

مساعد مدير الصحة والسلامة.

مدير أول الصحة والسلامة.

مدير الإنشاءات.

مدير أول البنية التحتية للمرافق.

مدير الإقامة.

مدير مشروع.

تقديم وظائف شركة البحر الأحمر

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2021م.