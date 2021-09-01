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مدرسة بالرياض تعاني انقطاع الإنترنت منذ 7 أشهر.. والمدير: المعلمون يشرحون على أجهزتهم (فيديو)

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مدرسة بالرياض تعاني انقطاع الإنترنت منذ 7 أشهر.. والمدير: المعلمون يشرحون على أجهزتهم (فيديو)

مدرسة بالرياض تعاني انقطاع الإنترنت منذ 7 أشهر.. والمدير: المعلمون يشرحون على أجهزتهم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1020203
محررو المناطق:

دفع انقطاع الإنترنت في مدرسة الإمام البخاري الابتدائية غرب الرياض، معلمي المدرسة إلى استخدام أجهزتهم الخاصة في الشرح للطلاب.

 

ونقلت قناة الإخبارية عن إبراهيم الدخيل، مدير المدرسة، قوله إن إدارة المدرسة تواصلت مع إحدى شركات الاتصالات، وتم توصيل الألياف خارج المدرسة، ولكن دون إدخالها إلى داخل المدرسة منذ 7 أشهر.

 

وأضاف إبراهيم الدخيل، أن المعلمين اضطروا لاستخدام أجهزتهم الخاصة في الشرح للطلاب، موجها عتابا إلى شركات الاتصالات، بسبب التأخير في إدخال الإنترنت إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر سلبًا على عملية التعليم عبر منصة «مدرستي».

 

وكشف مدير مدرسة الإمام البخاري الابتدائية، إلى أن المعلمين في المدرسة يستخدمون الإنترنت الخاص بهم أثناء شرح الدروس للطلاب؛ حرصًا منهم على عدم تعطل العملية التعليمية، موجها الشكر لهم على هذا الجهد المبذول.

 

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