لا يعرف شيء عن المجال النووي.. المعارضة الإيرانية تكشف أسباب تعيين إسلامي رئيسًا لـ«الطاقة الذرية»

المناطق - الرياض

كشفت تقارير إخبارية إيرانية عن أسباب اختيار السياسي الإيراني محمد إسلامي رئيسًا جديدًا لمنظمة الطاقة الذرية.

وقال تقرير إخباري منشور في موقع “إيران واير” المعارض، إن إسلامي لا يمتلك سجلا في المجال النووي، لافتًا إلى أن تعيين إسلامي جنبا إلى جنب مع الدبلوماسي الإيراني حسين عبد اللهيان وزيرا للخارجية في حكومة رئيسي يثبت ترجيح الحكومة الجديدة للغة الميدان العسكري، خاصة وأن إسلامي وعبد اللهيان يُعدان من الشخصيات المقربة من قوات الحرس الثوري ويدعمان عسكرة البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح التقرير، أن أحد أسباب تعيين إسلامي في هذا المنصب أن هذا الرجل على صلة بالأبعاد العسكرية المعنية بالبرنامج النووي الإيراني، وأن “تعيين إسلامي يبعث برسالة من إيران للدول الغربية تفيد بأن الأنشطة العسكرية في البرنامج النووي سوف تشهد تطورًا أكبر خلال المرحلة المقبلة”، موضحًا أن “اختيار إسلامي للمنظمة يؤكد صحة الفرضية القائلة بسيطرة التوجه العسكري على اللغة الدبلوماسية في سياسة الحكومة الجديدة”.

وبين التقرير، أن الرئيس الإيراني صمم على اختيار إسلامي رغم عدم تخصص الأخير في المجال النووي؛ وذلك في ظل رغبة رئيسي بأن يلعب إسلامي دورا في المنظمة بهدوء وبعيدا عن الأضواء.