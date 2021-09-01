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التعليم تعتمد إجراءات تقييم وتوزيع درجات مواد المرحلة الابتدائية

التعليم تعتمد إجراءات تقييم وتوزيع درجات مواد المرحلة الابتدائية
التعليم
http://almnatiq.net/?p=1020216
محررو المناطق:

اعتمدت وزارة التعليم إجراءات تقييم وتوزيع درجات المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية، وفقا للائحة تقييم الطالب للعام الدراسي الجديد.

 

وبينت التعليم، أن صفي الأول والثاني الابتدائي يتم تقييم المواد فيهما شفهيا طوال العام الدراسي، بينما يكون تقييم الطلاب بالصف الثالث والرابع، شفيها في مادتي القرآن الكريم والتجويد فقط، بينما في الصفين الخامس والسادس يكون التقييم في مادتي القرآن الكريم والتجويد شفهيا وتحريريا.

 

على صعيد أخر، أصدرت وزارة التعليم قرارًا بمنع استخدام الهاتف الذكي نهائيا داخل المدرسة، مشيرة إلى التزام إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميا في موقع «توكلنا ويب» في خدمة «نتعلم بحذر».

 

وقالت الوزارة في بيان: إشارة إلى القرار المؤقت بالسماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية للمدارس خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي، وما تحقق لهم من تهيئة واستعداد خلال الأيام الماضية أثناء دخولهم لمدارسهم، أصدرت الوزارة قرارا بمنع استخدام الجوال نهائيا داخل المدرسة على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميا في موقع (توكلنا ويب) في خدمة «نتعلم بحذر»، وأن يقدم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي نسخة مطبوعة من الحالة في نظام «توكلنا» أو يرسل نسخة منها إلى إدارة المدرسة».

 

وبحسب الوزارة، فإنه يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة على أن يحفظ لدى إدارة المدرسة.

 

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