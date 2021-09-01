الحقيل يشكر القيادة على موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة للعقار

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون الغرض الأساس للهيئة التسجيل العيني للعقار في المملكة إضافة لاختصاصاتها الحالية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للعقار رفعت مقترحات التعديل على نظام التسجيل العيني للعقار المختص بتبيان موقعه وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به والالتزامات المترتبة عليه لزيادة موثوقية ملكية العقار، وتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية، مما يسهم في سرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار.

ويأتي التنظيم الجديد للهيئة امتداداً للإستراتيجية الشاملة لتمكين القطاع العقاري واستدامته، ورفع شفافيته، وكفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، بما يجعل القطاع العقاري حيويًا وجاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.