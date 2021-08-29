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«الموارد البشرية»: إصدار أكثر من 777 ألف وثيقة عمل حر

«الموارد البشرية»: إصدار أكثر من 777 ألف وثيقة عمل حر
http://almnatiq.net/?p=1020238
محررو المناطق

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة العمل الحر إصدار أكثر من 777.237 وثيقة عمل حر، حيث بلغ عدد ممارسي العمل الحر أكثر من نصف مليون عامل حر مسجّل في المنصة.

 

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن أكثر من ٩ فئات حصلوا على وثيقة العمل الحر جميعهم لهم حق الوصول إلى خدمات متعدّدة، منها التمويل والدعم المالي، والتدريب، والحسابات البنكية التجارية الموثقة.

 

وأضاف الراجحي؛ أن مبادرة توثيق العقود أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث بلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونياً أكثر من 3.6 مليون عقد عمل.

 

جاء ذلك خلال لقاءٍ عُقد مع أعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة، بحضور الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية د. خالد اليحيى؛ ورئيس اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة أ. عبدالله بلشرف؛ وعدد من مسؤولي الطرفين.

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