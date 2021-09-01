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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال
http://almnatiq.net/?p=1020240
المناطق- واس:

تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، الأربعاء، المسجد الأقصى.

 

وبحسب مصادر فلسطينية نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن عددًا من المستوطنين اليهود اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

 

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، في وقت سابق، شابًا فلسطينيًا من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصلح شحادة، بعد أن داهمت منزل ذويه في الحارة الوسطى ببلدة سلوان.

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