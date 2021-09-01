الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة وغزيرة على عسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم الاربعاء، بمنطقة الباحة، حيث توقع – بمشيئة الله – هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

وقال المركز الوطني، إن التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، يشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة .

وقي السياق ذاته، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها يشير إلى تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

كما أشار المركز، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً، في أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.