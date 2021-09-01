«خبير طقس»: اليوم هو بداية العد التنازلي لنهاية الصيف

محررو المناطق:

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، إن اليوم الأربعاء، هو بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في تويتر، أن الأجواء في بداية شهر سبتمبر، تكون لطيفة ليلاً وحارة وسط النهار، وبداية تحرُّك المنخفضات الجوية، خاصة شمالاً، وتزداد فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وشمال المملكة، وأحياناً تمتد إلى الوسطى- إن شاء الله.

وتابع: فيه ينتهي الصيف فعلياً 28 المحرم 1443هـ؛ 5 سبتمبر، وفلكياً 15 صفر 1443هـ؛ الأربعاء 22 سبتمبر، وبالتالي تساوي الليل والنهار، وفيه بداية موسم الصفري.. وأيضا فيه غالباً الدول العربية بدايات العودة إلى المدارس، يقول أهل الشام «أيلول.. ذيله مبلول!»؛ كناية عن المطر.