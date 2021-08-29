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«الشؤون البلدية» تعلن تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية

«الشؤون البلدية» تعلن تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية

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«الشؤون البلدية» تعلن تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية

«الشؤون البلدية» تعلن تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=1020258
محررو المناطق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن تمديد فترة الإلزام لأصحاب المنشآت التجارية؛ لتحديث بيانات رخصها التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع، وإصدار ملصق “رأيك يفرق” إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

 

وأكدت الوزارة على أصحاب المنشآت التجارية بضرورة الحرص على تحديث بيانات رخصة البلدية عبر منصة “بلدي”، مبينة أن تحديث البيانات يعود على أصحاب المنشآت بالنفع من عدة جوانب أهمها: فتح قناة اتصال مع المستفيدين بهدف زيادة ولاء العملاء؛ لما تتيح لأصحاب المنشآت من إضافة بيانات التواصل، وصور للمنشأة التجارية من الداخل والخارج.

 

وقالت الوزارة إنها تعدّ وسيلة مساعدة لأصحاب الأعمال في تيسير أعمال الرقابة البلدية وتنظيمها، حيث يتطلب من صاحب المنشأة بعد تحديث بياناته طباعة ملصق “رأيك يفرق” الذي يتضمن رمز الاستجابة السريع، ثم إبرازه على واجهة المنشأة؛ لتعزيز موثوقية أعماله لدى عملائه.

 

وأهابت جميع المنشآت التجارية إلى سرعة تحديث بياناتها عبر الخدمة؛ لتجنب التعرض للمخالفات.

 

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