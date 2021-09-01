حصاد جولات الفرق الرقابية بـ «تجارة رفحاء»: إغلاق منشأة.. وتحرير 51 مخالفة

محررو المناطق:

خلال شهر أغسطس الماضي، نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، 259 جولة رقابية ومباشرة، و74 بلاغًا بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حرر خلالها 51 مخالفة، وإغلاق منشأة وتحويلها للنيابة العامة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.

وقال مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي، إن الجولات شملت جميع المنشآت التجارية، ومحال المستلزمات المدرسية القرطاسية، والأسواق المركزية، ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقّق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

من ناحية أخرى، دعا العنزي، الجميع إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.