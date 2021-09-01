احدث الأخبار

تحت شعار «هي لنا دار».. تعليم الباحة يناقش خطط الاحتفاء باليوم الوطني 91
المناطق
 6 مهن جديدة.. بدء المرحلة الثانية من برنامج الفحص المهني
أبرز المواد
 أمانة عسير تتلقى أكثر من 19 ألف بلاغ لمعالجة التشوهات البصرية خلال شهر اغسطس
المناطق
 10 علامات تنبئ بالإصابة بسلالة «دلتا» المتحورة
أبرز المواد
 بدء نقل قنوات العربية والشرق و«إم بي سي» من دبي إلى الرياض
أبرز المواد
 حصاد جولات الفرق الرقابية بـ «تجارة رفحاء»: إغلاق منشأة.. وتحرير 51 مخالفة
أبرز المواد
 تسبب في مصرع 39 شخصًا.. فيروس غامض في الهند يثير المخاوف من ظهور «وباء جديد»
أبرز المواد
 نصيحة ذهبية لتوفير المال عند البحث عن تذاكر الرحلات الجوية
أبرز المواد
 «الموارد البشرية»: إصدار أكثر من 777 ألف وثيقة عمل حر
أبرز المواد
 «الشؤون البلدية» تعلن تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية
أبرز المواد
 «خبير طقس»: اليوم هو بداية العد التنازلي لنهاية الصيف
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة وغزيرة على عسير
أبرز المواد
تحت شعار «هي لنا دار».. تعليم الباحة يناقش خطط الاحتفاء باليوم الوطني 91

تحت شعار «هي لنا دار».. تعليم الباحة يناقش خطط الاحتفاء باليوم الوطني 91

المناطق
6 مهن جديدة.. بدء المرحلة الثانية من برنامج الفحص المهني

6 مهن جديدة.. بدء المرحلة الثانية من برنامج الفحص المهني

أبرز المواد
أمانة عسير تتلقى أكثر من 19 ألف بلاغ لمعالجة التشوهات البصرية خلال شهر اغسطس

أمانة عسير تتلقى أكثر من 19 ألف بلاغ لمعالجة التشوهات البصرية خلال شهر اغسطس

المناطق
10 علامات تنبئ بالإصابة بسلالة «دلتا» المتحورة

10 علامات تنبئ بالإصابة بسلالة «دلتا» المتحورة

أبرز المواد

حصاد جولات الفرق الرقابية بـ «تجارة رفحاء»: إغلاق منشأة.. وتحرير 51 مخالفة

حصاد جولات الفرق الرقابية بـ «تجارة رفحاء»: إغلاق منشأة.. وتحرير 51 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1020275
محررو المناطق:

خلال شهر أغسطس الماضي، نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، 259 جولة رقابية ومباشرة، و74 بلاغًا بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حرر خلالها 51 مخالفة، وإغلاق منشأة وتحويلها للنيابة العامة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.

 

وقال مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي، إن الجولات شملت جميع المنشآت التجارية، ومحال المستلزمات المدرسية القرطاسية، والأسواق المركزية، ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقّق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

 

من ناحية أخرى، دعا العنزي، الجميع إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*